CELINE セリーヌ　ハンドバッグ　ボストン　マカダム柄　トリオンフ　 PVC

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！◆ブランドCELINE/セリーヌ◆アイテムハンドバッグ/ボストンバッグ/ミニボストンバッグマカダム柄/トリオンフ/PVCレザー◆サイズ幅:31cm高さ:25cmマチ:13.5cmハンドル高さ:15cm素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。◆状態細かい傷や汚れがございますが、まだまだご使用頂ける商品です。底面の角を補修したあとがございます。その他は画像をご確認頂けますと幸いです。是非、ご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/calling593050.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford629173.html
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