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COUDRE プラチナリング
商品番号 O19103127061
商品名

COUDRE プラチナリング
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8号サイズ新品未使用です。写真の状態で発送します。少し小さいので出品します。華奢で可愛いです。プラチナプレーンリング。定価24,200円サイトでも現在発売中、少しお安くお譲りします。スタイリストの金子綾さんもご愛用されています。※領収書はつきません簡易包装です。材質···プラチナ
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