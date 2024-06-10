キャラプリズムストーン チェリーブロッサムベアトップとスカート

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ご覧いただきありがとうございます。プロフィールをお読みくださいね。即購入OKです。バラ売りは致しません。中古品です。暗所で保存しておりましたが素人管理の為、細かい傷や擦れ等ある場合もあります。神経質な方はご遠慮下さい。#プリティリズム#プリズムストーン#キャラストーン#チェリーブロッサムベアトップ#チェリーブロッサムスカート