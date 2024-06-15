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美品 FENDI ハンドバッグ ワンショルダー マンマバケット ズッキーノ 総柄
商品番号 M67367799900
商品名

美品 FENDI ハンドバッグ ワンショルダー マンマバケット ズッキーノ 総柄
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 19,038 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆説明文をご覧頂きありがとうございます！○アイテムFENDIフェンディハンドバッグショルダーバッグ肩掛けバッグワンショルダーマンマバケットズッキーノズッカFF金具シルバー金具ロゴ刻印鑑定済み正規品○サイズタテ18cmヨコ28cmマチ7cmハンドル長さ25-37cm平置き実寸となります。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れ等無く、綺麗な状態となっております。中古品であることをご理解頂いた上でご購入をお願い致します。○カラー茶色ブラウン焦げ茶ダークブラウン○素材本革レザーキャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。R133
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