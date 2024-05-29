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- 美品✨プロポーションボディドレッシング ふんわりトップス シャツ♥白 春 夏
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商品詳細
E.1326✨お得な情報はプロフィールをご覧くださいませᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ*✨気になる商品にいいねをしていてだければコメント欄にてSALEアナウンスさせていただくことがあります✨✨٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭○コンディション目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用いただけるかと思います(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡----------------------------------------------○表記サイズ/FRおおよそMサイズ相当です(*^^*)○平置きサイズ着丈【 44㌢ 】身幅【 43㌢ 】裄丈【 44㌢ 】◎数字表記のサイズは【フリーサイズ】を選択しております。予めご了承くださいませm(__)m----------------------------------------------ateliereNuのお洋服はこちらからご覧ください(*^^*) #ateliereNuトップス出品商品一覧
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