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お買得！ヤヌーク コットンシャツ 未使用
商品番号 K27264922252
商品名

お買得！ヤヌーク コットンシャツ 未使用
ブランド名 ヤヌーク
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：ヤヌーク商品：コットンシャツサイズ：Sとありますが、通常日本サイズSまたはMサイズの方に。素材：コットン100％色：シャーベットオレンジサイズ：肩幅：38.5cm　身幅：44cm　着丈：66cm　袖丈：58.5cm※平置き、素人採寸です。定価：18,000円くらいだったと思います。ヤヌークの定番コットンシャツです。良い具合のシワ加工で、自然にボディラインに沿い、美しいシルエットで肌触りも最高です。ボタンを２つ開けて首をぬいて着たり、はおりに使ったりアレンジできて便利です。色違いを愛用してましたが、こちらは試着のみで着ないままでしたので出品します。#シャツ#ヤヌーク#シワ#コットン#シワ加工#洗練#伊勢丹#エストネーション※即決購入OKです。※プロフをご覧いただき、ご不明点がありましたら、気軽にコメントをお送りください。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit762386.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce456155.html
http://narcologia.ru/goods/composite523554.html

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