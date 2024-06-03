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- お買得！ヤヌーク コットンシャツ 未使用
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商品詳細
ブランド：ヤヌーク商品：コットンシャツサイズ：Sとありますが、通常日本サイズSまたはMサイズの方に。素材：コットン100％色：シャーベットオレンジサイズ：肩幅：38.5cm 身幅：44cm 着丈：66cm 袖丈：58.5cm※平置き、素人採寸です。定価：18,000円くらいだったと思います。ヤヌークの定番コットンシャツです。良い具合のシワ加工で、自然にボディラインに沿い、美しいシルエットで肌触りも最高です。ボタンを２つ開けて首をぬいて着たり、はおりに使ったりアレンジできて便利です。色違いを愛用してましたが、こちらは試着のみで着ないままでしたので出品します。#シャツ#ヤヌーク#シワ#コットン#シワ加工#洗練#伊勢丹#エストネーション※即決購入OKです。※プロフをご覧いただき、ご不明点がありましたら、気軽にコメントをお送りください。よろしくお願いいたします。
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