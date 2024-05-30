イタリア製 ゴージャス ホルターネック タンクトップ

イタリアで購入したのタンクトップ。お洒落で上品な色合い・着心地の良い上質な素材感は、さすがMADEINITALY。お揃いのカーディガンも、別々に出品中（写真９枚目参照）。カラー／ベージュサイズ／海外サイズの42（M〜Ｌ）身幅約38cm・着丈約40cm素材／ビスコース50%・エラストマー50%状態／新品未使用のまま自宅保管神経質な方は購入をお控えくださいあわせてプロフィールもお読みください#タンクトップ#ホルターネック#ベージュ#イタリア#イタリア製



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