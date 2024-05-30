【アロハシャツ】TWO PALMS レディースM



安心の国内配送！【Two Palms/トゥーパームス】アロハシャツ レディース チューべアロハ Sサイズ(日本サイズM) 普段着やリゾートウェアに◎ | ハワイアン雑貨専門セレクトショップ｜T's gallery(ティ―ズギャラリー) powered by BASE



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カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···夏アロハシャツです！2〜3回着用しましたが、その後自宅保管しておりました。