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- 【アロハシャツ】TWO PALMS レディースM
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商品詳細
カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···夏アロハシャツです！2〜3回着用しましたが、その後自宅保管しておりました。
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