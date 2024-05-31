ギルティギア ハロウィンTシャツ2016/S

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※即ご購入OKですが、ご購入・ご質問の前にプロフィール欄ご一読頂けますと幸いです。☆複数ご購入でお値引き致します☆中古品になります。自宅保管期間ございますので気になる方はご購入をお控え下さい。\u003c商品情報\u003e2016年におこなわれたハロウィンイベントでの購入品になります。ギルティギアのジャックオー、ブレイブルーのレイチェルが描かれています。\u003c状態\u003e着用回数は1回ほど。多少のシワございます。\u003c着用感\u003eほとんど無し。他、気になる汚れ等は見当たらないと思います。念のため除菌スプレーをかけておりますが、現状でのお渡しになります。ご着用の際は洗濯をお願い致します。\u003cサイズ情報\u003e表記サイズ：S肩幅：約39cm着丈：約60cm脇下幅：約46cm袖丈：約18cm※平置き採寸です。\u003cデザイン\u003eカラー：黒地×プリント背面：プリント無し※一点一点検品しておりますが細部の見落としがあった場合はご容赦下さい。※撮影に使用している小物等は含まれません。※メルカリ便ゆうパケットにて発送予定です。※複数ご購入の場合は専用ページをお作りして、宅急便等で同梱対応させて頂きます。※その他の発送方法をご希望の場合は送料をご負担頂く可能性がございます。(コメント必須)#ギルティギア#GuiltyGear#アークシステムワークス#希少品