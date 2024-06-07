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アルチザン ロング丈七分袖ブラウス
商品番号 V19001916829
商品名

アルチザン ロング丈七分袖ブラウス
ブランド名 アルチザン
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ベージュ袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···リネン(麻)テイスト・シーン···キレイめ、カジュアルアルチザン美品です。細い麻糸のためとても軽いです。3㎝間隔のボタンがアクセントになっています。レギンスに合わせたり、ノースリーブのワンピースに羽織ってエレガントに着こなしてみてはいかがでしょうか？麻でも上品なブラウスです。自宅で保存していましたが、綺麗です。またまだ着れます。お値下げ不可です。胸囲：44着丈：94
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