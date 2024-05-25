ナニス NANIS ダイヤ バングル 18cm K18YG ツイスト 新品仕上済

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● ナニスNANISダイヤバングル18cmK18YGツイスト新品仕上済●ブレスレット4.6g5067A ● コンディション：商品ランク 8.5 （下記参照）特記：新品仕上げを行っておりますので中古とは思えない程ピカピカです。○ ナニスの精緻な艶消し加工されたダイヤバングルです。細めながら独創的なデザインが目を引くお品。デザイン的に広がるためサイズに融通がきくご使用しやすいバングルです。● サイズ：腕周り約18cm 幅約1.5～6mm ダイヤ部分 約1.5×28ｍｍ ● 素材：750イエローゴールド×ダイヤモンド 重量：4.6g● 付属：本体、社外製ポーチ● 管理番号 5067A ※出品しておりますお品はすべて鑑定を行ない本物のみ扱っております。※基本的に決済確認後、当日または翌日発送を心がけております。当方の都合でお時間を頂く場合があるため発送まで長めの期間を設定しております。※ご購入頂く前にプロフィールの注意事項をご覧ください。商品ランク表10・・・新品・未使用品・展示品9・・・ほぼ使用感がない新品同様の綺麗なお品、 ジュエリーに関してはほぼキズなど見受けられないお品8・・・わずかな使用感程度の非常に綺麗なお品 ジュエリーに関してはわずかなコキズ程度の非常に綺麗なお品7・・・美品。若干のスレやキズ、ヨゴレ程度の綺麗なお品 ジュエリーに関してはややコキズがある程度の綺麗なお品6・・・見た目綺麗だが所々に使用感、目立たない程度のキズやヨゴレのあるお品5・・・特に難は無いが普通に使用されたキズやヨゴレ、使用感があるお品4・・・やや強めの使用感がありキズやヨゴレのあるお品3・・・非常に使いこんであるお品または一部使用に問題のあるお品2～1・・ジャンク品レベル、使用不可部分のあるお品アクセサリー材質...ゴールド