FENDIポシェット

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FENDIのポシェットを出品します。プレゼントでいただいたのですが、ほとんど使わず保管していました。ポシェット全体にデザインされたロゴと真ん中のFENDIのマークが映えてお洒落なバッグです。紐の調節で斜めがけもでき、ショルダーとしても使えるかと思います。紐の一部に傷がありますので、ご了承いただける方宜しくお願い致します（写真6枚目）。大きさは 横幅18cm高さ13cmマチ4.5cmになります。素人の出品です。検品や採寸が行き届かないところもあるかもしれません。中古品ですのでご理解いただける方ご活用ください。細かなことが気になる方は避けてください。発送はある程度圧縮して梱包します。