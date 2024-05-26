  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
FENDIポシェット
商品番号 Q12763809027
商品名

FENDIポシェット
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

FENDIのポシェットを出品します。プレゼントでいただいたのですが、ほとんど使わず保管していました。ポシェット全体にデザインされたロゴと真ん中のFENDIのマークが映えてお洒落なバッグです。紐の調節で斜めがけもでき、ショルダーとしても使えるかと思います。紐の一部に傷がありますので、ご了承いただける方宜しくお願い致します（写真6枚目）。大きさは　横幅18cm高さ13cmマチ4.5cmになります。素人の出品です。検品や採寸が行き届かないところもあるかもしれません。中古品ですのでご理解いただける方ご活用ください。細かなことが気になる方は避けてください。発送はある程度圧縮して梱包します。
http://narcologia.ru/goods/moisture164569.html
http://narcologia.ru/goods/marshal285780.html
http://narcologia.ru/goods/reflector188964.html
FENDIポシェット
FENDI フェンディ ズッカ柄 ミニポシェットショルダーバッグ - CARA ...
FENDIポシェット
フェンディ ショルダーバッグ ポシェット 7VA155 キャンバス／レザー ...
FENDIポシェット
FENDI FFズッカパターンポシェット ブラウン｜VINTAGE QOO TOKYO ...
FENDIポシェット
FENDI☆モン トレゾール レザー ミニバッグ (FENDI/ショルダーバッグ ...
FENDIポシェット
フェンディ ポシェット 人気ブランドランキング2023 | ベストプレゼント
FENDIポシェット
FENDI フェンディ 8BT075 ズッキーノ カムセポシェット ショルダー ...
FENDIポシェット
FENDI (フェンディ) ポシェット ブラウン
FENDIポシェット
FENDIフェンディ 美品 ポシェット ショルダーバッグ2203A000J500-1522-4
FENDIポシェット
FENDI FFズッカパターンポシェット ブラウン｜VINTAGE QOO TOKYO ...
FENDIポシェット
６万取引突破☆UPS速達便利用！【FENDI☆フェンディ】バッグ (FENDI ...
FENDIポシェット
フェンディ ポーチ フォンポーチ マーク ジェイコブス コラボ レザー 7AS142 FENDI ポシェット 黒 | フリマアプリ ラクマ
FENDIポシェット
フェンディ（FENDI）｜チェーンショルダーバッグ｜ポシェット｜レザー ...
FENDIポシェット
バイザウェイ ミニ フェンディ ショルダー バッグ fendi ポシェット ミニ ショルダー ブランド
FENDIポシェット
FENDI フェンディ カムセポシェット ショルダーバッグ ズッキーノ キャンバス ピンク ベージュ ゴールド金具 8BT075 | 「フクル」ファッションブランドユーズドセレクトショップ powered by BASE
FENDIポシェット
良品！✨】FENDI フェンディ ショルダーバッグ ペカン ポシェット ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru