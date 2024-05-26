ヴィンテージショルダーバッグゴブラン織りレトロおしゃれ男子女子

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商品詳細
最後まで読んで頂いてからご購入お願い致します。高さ:約23横(最大):約21.5マチ:約6素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。状態:ショルダー紐部分にダメージありですが、その他目立った傷や汚れなしストリートコーデ・古着コーデ・ゆるダボコーデに！古着男子・古着女子オススメ！値下げ交渉〇お気軽にコメントください。即購入〇コメントなしの即購入ＯＫです。ペットいます。タバコ吸いません。古着というのをご理解して頂いた上でご購入お願い致します。神経質な方は、ご遠慮ください。検品してますが、見落としがあるかもしれません。ご了承ください。まとめて似た商品を探したい方はこちら！！➡️#へい_古着➡️#へい_バッグフォロー割などございますので、お気軽にコメントください！管理番号c-31
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