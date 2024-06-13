AKIRANAKA アキラナカ　ツイストネックディテールジャージードレス

AKIRANAKAアキラナカ 2022SSツイストネックディテールジャージードレスTwistneck－detailjerseydressAR2261-BE定価￥46,200（税込）サイズ1裄丈77バスト92着丈121ウエスト80目立つ汚れやほつれは見当たりませんがあくまでも個人所有の古着ですのでご理解いただけない型はご遠慮くださいませカラー···ベージュ柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、秋



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