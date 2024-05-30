ルシエル　コットン刺繍ブラウス

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lecielの刺繍が素敵なブラウスです。こちらで新品のものをお譲り頂きましたが、同時期に同じような色味のブラウスを購入してしまったため着る機会がなく、出品させていただきます。ブラウンの色味も素敵で肌触りも良い上品なブラウスです☺︎