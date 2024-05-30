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ルシエル　コットン刺繍ブラウス
商品番号 B98033905394
商品名

ルシエル　コットン刺繍ブラウス
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

lecielの刺繍が素敵なブラウスです。こちらで新品のものをお譲り頂きましたが、同時期に同じような色味のブラウスを購入してしまったため着る機会がなく、出品させていただきます。ブラウンの色味も素敵で肌触りも良い上品なブラウスです☺︎
http://narcologia.ru/goods/peroration108615.html
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http://narcologia.ru/goods/freezer573498.html
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