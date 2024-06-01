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【FRAY.ID】ラッフルスリーブボウタイブラウス　GRY ※ボウタイ無し
商品番号 M60102021653
商品名

【FRAY.ID】ラッフルスリーブボウタイブラウス　GRY ※ボウタイ無し
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,557 円
在庫状況 あり

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商品詳細

複数回着用しましたが、傷や汚れはありません。ただし、ボウタイを紛失してしまったためボウタイはありません。ご検討よろしくお願いいたします。
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