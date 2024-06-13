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【極美品】ルイヴィトン　エピ　ツイスト　 トートバッグ　ショルダーバッグ1361
商品番号 Q68335573515
商品名

【極美品】ルイヴィトン　エピ　ツイスト　 トートバッグ　ショルダーバッグ1361
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 58,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※セール開催中212000→211000※フォロー割始めました。プロフィールページご覧ください！※他にも沢山出品しております！↓↓★是非クリック！(^_^)v★↓↓#ブランドショップ虹色ルイヴィトン　LOUISVUITTONエピ　ツイスト　トートバッグ　ショルダーバッグネイビー　紺　赤　レッドです。■程度ほぼ新品～極美品ランク　レア品です。外部に多少のコスレ、汚れ持ち手の断面（コバ）に荒れ角部に一箇所ホツレ金具にコスレコバ部にコスレ内部に多少のホコリ型崩れがあります。荒れなどがあるので1ランク下げましたが、かなり綺麗でオススメできる商品です。大人気のルイビトン　エピのトートバックです。縁のステッチ、大胆なLVの金具がおしゃれなバッグです。お色はネイビー色で、どんなお洋服にも合わせる事ができ、フォーマルでもお使いいただけるバッグだと思います。正面のLVの金具はブランドのアピールだけでなく、回すとVの字となり、ポケットを開けることができるとてもユニークな商品でとてもオシャレですね。ショルダーバッグにもなりますので、両手があき、お出かけ、お散歩にピッタリです。コレをもっていたら素敵な大人なんだろうな。と思えるバッグかと思います。こちらは廃盤となり希少な商品です。◇サイズ他縦22横31マチ13cm製造番号　AR0149■レア商品　多数入荷しました！↓↓★是非クリック！(^_^)v★↓↓#ブランドショップ虹色の姉妹店※ブランド卸問屋(株)サイファーにて真贋鑑定されたものを購入しました。当方でも鑑定士と共に鑑定済みの商品であり、確実に正規品ですので安心してお買い求め下さい。万が一偽物だった場合、返品返金いたします。アンプラントモノグラム　ダミエ　マヒナジッピーウォレット　財布ガーデンパーティ管理番号119013610
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