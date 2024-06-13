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必ずプロフ確認お願い致しますm(__)m使用しなくなったので出品します希望の方は気軽にコメントください【商品情報】ブランド：PRADA色 ：ブラウン素材 :スエードサイズ：約L25.5×W11.0×H21.5◯プチプチでの安心梱包◯◯24時間以内発送認定取得済◯【付属品】本体、袋（写真にある物が全てです）✅全国送料無料✅✔︎先に購入された方が優先になります！ご了承ください◯注意点◯中古商品は、新品・新型商品では無く中古品です。画像に写り込まない小さな汚れや、プリント写り、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がありますのでご了承ください。ご不明な点ございましたら気軽にコメントでお聞きくださいあくまでも中古品の為神経質な方は御遠慮ください