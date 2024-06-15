【美品】ミューゼドウジ　ショートジャケット　袖リボン　高級　日本製

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\"ID.a612よろしければshopもご覧ください♥#RImamaのアウター一覧はこちら#RImamaのトップス一覧はこちら#RImamashopレディース#RImamashopメンズ#RImamashop■カラー/(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)■サイズ/【平置き寸法】肩幅/45㎝着丈/45㎝身幅/43㎝袖丈/40㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。【商品説明】※落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※発送方法は定形外郵便などできるだけご希望の発送での発送をいたしますのでご希望がありましたらお気軽にお申し付けください。※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。当店では、古着を中心に春服、夏服、秋服、冬服を取り揃えております！黒や白など、モノトーン系のアイテムに加え、きれいめカジュアルフォーマル大人可愛いトラッドプレッピーY2K透け感シアーショート丈バギー量産韓国系パーカーワンピースセットアップピンクピスタチオグリーンクリームイエローなどのアイテムや、体型隠しアイテムなどもあります◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡MサイズやLサイズを中心に、小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております(*´꒳`*)