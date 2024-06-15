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COACHコーチ折りたたみ財布　2セット　レディースのホワイト色新品財布
商品番号 O40094738653
商品名

COACHコーチ折りたたみ財布　2セット　レディースのホワイト色新品財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 9,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

********************************************フォロワー割で300円まで値引き可能です********************************************★在庫限定の商品です。★正規品★海外アウトレット店にて購入となります。★状態新品未使用★仕様　　スナップ式開閉　　　ファスナー式開閉小銭入れ×1　　　カード入れ×7　　　ID入れ×1　　　札入れ×1★サイズ　　横13cm、縦9cm、幅3cm★素材　　レザー★カラー:ホワイト★素材：レザー********************************************★付属品logo袋、ケアカード(Careinstructionカード)　ー－－－－プレゼントには　+500円で専用箱、紙袋お付けしますー－－－********************************************商品の検品には細心の注意を払っておりますが、アウトレット商品の特性をご理解の上ご購入お願い致します。ーアウトレット商品とはー多少の傷や汚れー縫製の甘さーシーズンオフ品ー過剰生産品ーファスナーの引っ掛かりーアウトレット専売品ー色ムラ訳ありの様々な理由があり、お安くなっております。気になる方、細かい方、正規品か心配な方はトラブル防止の為ご購入をお控えくださいますようお願い致します。#ANGELブランド品
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