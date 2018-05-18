【YONEX】ヨネックス　パワークッション　晴雨兼用　厚底　LC101

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パワークッション LC103|SHWLC103】ヨネックス【公式】オンラインショップ

ご覧頂きありがとうございます(^-^)★ヨネックス‐ＹＯＮＥＸ★ウォーキングシューズパワークッション＋ＳＨＷ-LC101 晴雨兼用 撥水加工女性用／【新品】★定価16,500円定価の半額以下でかなりお買い得だと思います！★サイズ 22.5㎝★ワイズ3.5Ｅ★カラーブラウンヒールの高さ：約5cm※大小のサイズを迷われた場合、大きい方を選ばれる方が多いです。他サイズもございます。お問合せください。【商品特徴】YONEXパワークッションがさらに進化した、「パワークッションプラス」搭載！さらに厚底なのに軽量のパワーバウンスウェッジソールアッパーは革みたいに伸びてくれる伸縮素材の撥水ストレッチPUレザー(合成皮革)と防水ストレッチフィルムを合わせた構造で雨の日でも安心の機能性です※接地面から4cmの水に浸かっても水の侵入を2時間防いでくれる防水機能です※接地面から4cm/2時間防水のため、完全防水ではありません。※2足以上おまとめ購入でお得です★2足→500円引き3足→1000円引き4足→1300円引きごめんなさい、単品でのお値引きは難しいです。【発送方法】佐川急便⚠️沖縄、離島に発送はプラス500円です。ご希望の方はご連絡下さい。カラー···ブラウンシューズ丈···ショートヒール高さ···3.1～5cm履き口···面ファスナーソールヒール形···厚底柄・デザイン···無地