吉野北人 サイン チェキ 非売品

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2018年10月発売雑誌のプレゼントにて当選したものです。当時のチェキになりますのでとても珍しいです。チェキのみのお譲りになります。当選連絡の紙などはありません。発送の際は水濡れと折れ防止で発送いたします何かございましたらコメントにてご連絡ください。吉野北人チェキTHERAMPAGELDH居酒屋アクキーアクスタフォトキーサイン入り雑誌プレゼント懸賞