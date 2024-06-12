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アディダス　ファイブテン キリガミ　クライミングシューズ　23cm　箱無し
商品番号 P18072173379
商品名

アディダス　ファイブテン キリガミ　クライミングシューズ　23cm　箱無し
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adidas　510KIRIGAMIアディダス　ファイブテンキリガミサイズ　23cmカラー　オニックス/コアブラック/ソーラーレッド初心者から上級者まで幅広いユーザーのニーズに応える万能クライミングシューズ。オールラウンドに使える適度な屈曲性を備えた、ニュートラルなフィット感のラウンドトゥボックスタイプ。ライニング付きパテッドシュータンをミディアム剛性のフレックスで仕上げた、様々なクライミングシーンに幅広く対応する一足。※値下げはできません※箱無し・未使用品です。画像にて状態ご確認ください。発送は、佐川・ゆうパック・メルカリ便のいずれかになります。ご指定はいただけません。#アディダス　#adidas　#クライミング　#ハイキング#アウトドア　#スニーカー　#シューズ　#レディース
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