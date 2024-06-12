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商品詳細
adidas 510KIRIGAMIアディダス ファイブテンキリガミサイズ 23cmカラー オニックス/コアブラック/ソーラーレッド初心者から上級者まで幅広いユーザーのニーズに応える万能クライミングシューズ。オールラウンドに使える適度な屈曲性を備えた、ニュートラルなフィット感のラウンドトゥボックスタイプ。ライニング付きパテッドシュータンをミディアム剛性のフレックスで仕上げた、様々なクライミングシーンに幅広く対応する一足。※値下げはできません※箱無し・未使用品です。画像にて状態ご確認ください。発送は、佐川・ゆうパック・メルカリ便のいずれかになります。ご指定はいただけません。#アディダス #adidas #クライミング #ハイキング#アウトドア #スニーカー #シューズ #レディース
http://narcologia.ru/goods/protein658834.html
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アディダス ファイブテン キリガミ クライミングシューズ 23cm 箱無し-
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アディダス ファイブテン キリガミ クライミングシューズ 23cm 箱無し-
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