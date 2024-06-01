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フレームワーク　コットンリネンオールインワン　サイズ36
商品番号 O37849324765
商品名

フレームワーク　コットンリネンオールインワン　サイズ36
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 3,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フレームワークのコットンリネンオールインワンです。ベイクルーズのサイトで購入しました。通常はM〜Lを着用しますが、こちらは丈が長く159㎝の身長で36サイズでギリギリの丈感でした。着用は2回程度です。目立った傷汚れ等なく美品ですが、保管上のシワはございます。中古品にご理解頂けるかたのご購入をお願いいたします。サイズ36(寸法は写真をご確認ください。)カラー　ブラック※小さめに畳んで郵送いたします。
http://narcologia.ru/goods/mythic706335.html
http://narcologia.ru/goods/unusable53374.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney125249.html

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