ナイキ　NIKE NSW SHERPA FZ JKT メンズ　シェルパジャケット

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商品詳細
即購入OK(購入前のコメントは不要です)★値下げ不可ですナイキ、アディダスを中心に他にも様々な商品を安く出品しています！その他の商品はこちら→#ReikaptfL,2XLも出品中【商品の説明】定価17050円ブランド・メーカー:ナイキNIKE商品名:NSWSHERPAFZJKTメンズ シェルパジャケット ボアジャケットサイズ:XLタグ表示胸囲:103-109身長:176-185実測サイズ身幅:63着丈:71素材：ポリエステル100%カラー:ブラウン品番:DO3435-220ナイキスポーツウェアジャケットを着て、衣替えの季節を楽しもう。快適性を第一に考えた素材、ウールのハイパイルフリース、撥水加工を施したエルボーガードで、暖かさを追求しています。この商品には、リサイクルポリエステル繊維を100％使用しています。新品未使用正規品
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