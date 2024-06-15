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EMILIO PUCCI エミリオプッチ　ワンピース
商品番号 B60114838754
商品名

EMILIO PUCCI エミリオプッチ　ワンピース
ブランド名 エミリオプッチ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。光沢ある美しいベージュのワンピースです。数回着用毎回クリーニングに出した後保管しておりましたが、よく見るとうっすらとした点々のシミが見えます。保管の際のしわあり。
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