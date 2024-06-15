EMILIO PUCCI エミリオプッチ　ワンピース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。光沢ある美しいベージュのワンピースです。数回着用毎回クリーニングに出した後保管しておりましたが、よく見るとうっすらとした点々のシミが見えます。保管の際のしわあり。
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