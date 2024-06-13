美品✨イアクッチ 2way ショルダーバッグ シボ革 金具ロゴ ブラウン ...

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●アイテム:IACUCCIイアクッチショルダーバッグ ハンドバッグ2WAYレザー ゴールド金具 ロゴシボ革 ブラウン ●サイズ縦約22センチ、縦（持ち手込）約32センチ横約27.5センチ底マチ 約15センチショルダー紐 約110センチ※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●状態目立つほどの汚れ、スレ等はなく、比較的綺麗な状態かと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。写真のご確認をお願いします。●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●付属品※記載のないものは付属いたしません。●大手リサイクルショップor質屋orセレクトショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。●その他、注意事項ペットは飼っていません。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。管理番号:04c34