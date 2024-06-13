ミッシユマッシュ　ノーカラーロングコート

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ミッシユマッシュノーカラーロングコートポケットファーつき取り外しできますとてもお上品なコートです。お色は３枚目４枚目が近いお色です。これからの季節に秋にぴったりです。娘からもらいましたが、着ないので出品します。目立った大きなキズ汚れなどありませんが自宅保管経年劣化などにご理解ご了承頂ける方よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。サイズ M肩幅 約36センチ身幅 約47センチ着丈 約95センチくらいです。ミッシユマッシュお好きな方いかがでしょうか？先に決済した方とお取引きしています。よろしくお願いします。＃ミッシユマッシュ＃ロングコート着丈···ロング