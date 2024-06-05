コーチ ショルダーバッグ スワッガー デニム レザー 濃紺 チェーン

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#ゆりのバッグ一覧はこちらご覧頂きありがとうございます☆COACHのショルダーバッグになります。デザインはスワッガー。デニムとレザー素材の組み合わせで、ターンロックのアクセントがオシャレな使いやすいデザインになります。サイズ感ではペットボトルや長財布はもちろん普段よく使うスマホ、化粧ポーチなどが収納可能なので、普段使いにピッタリです。某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！この機会にいかがでしょうか？☆アイテム☆COACHコーチショルダーバッグF38076ポシェットサコッシュスワッガークロスボディ濃紺ネイビーインディゴレザーデニムチェーンターンロックロゴ刻印☆サイズ☆タテ22.0cmヨコ20.5cmマチ3.0cmショルダー最大120.0cm付属品チャーム2種類平置き実寸。着画はお断りいたします。#ゆりのバッグ一覧はこちら[外ポケット]:オープンポケット1[内ポケット]:ファスナーポケット1オープンポケット2サイズ感:ペットボトル○書類系A4✖️B5○☆状態☆レザー部分に若干のスレがありますが、ご使用時には目立ちにくく、キレイな状態でお使い頂けます。※あくまで中古品になりますので、ご理解したうえでご購入ご検討ください。☆カラー☆濃紺ネイビーインディゴ※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。☆素材☆デニムレザーチェーン☆配送☆簡易包装にて1-2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。現在販売中の商品はこちらからご確認下さい。#ゆりの出品一覧はこちら管理番号:aug03km104440