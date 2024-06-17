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【超美品】中学生 学生カバン 制鞄 レトロ 鍵付き
商品番号 L72241727978
商品名

【超美品】中学生 学生カバン 制鞄 レトロ 鍵付き
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 1,746 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中学生用の学生カバンになります。フタの部分に附中とプレスされています。鍵がついています。２年前に購入しましたが、今はリュックを使用していてもう使わないようですので出品します。入学式と記念撮影時の短時間の間に少し持って撮影しただけですので、新品のように綺麗です。専用の箱に入れそのまま発送させていただきます。とても綺麗な状態ですが、自宅保管品ですのでご理解ある方のみご購入をお願いいたします。
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