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【美品】ケイトスペード　レザー　ショルダーバッグ　ポリー　POLLY　黒
商品番号 X33228117874
商品名

【美品】ケイトスペード　レザー　ショルダーバッグ　ポリー　POLLY　黒
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♪ご覧いただきありがとうございます♪【商品情報】シボ加工が施された柔らかなレザーのショルダーバッグ。広々とした収納スペースにはしっかりと物が入る上、サイズの異なるポケットが複数備わり、小物も整理して収納できます。シンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、ストラップを外せばクラッチバッグにもなる2WAYタイプなので、様々なシーンでお使いいただけます。■商品名katespadeNEWYORKケイトスペードニューヨークポリー　POLLYショルダーバッグ　カメラバッグ開閉部マグネット■型番PXRUA251■カラー□本体ブラック黒□内側ピンク　■スペックマグネット式開閉/内側：スナップポケット×1/外側：ファスナーポケット×1、マグネット式ポケット×1■素材レザー　本革■サイズ本体：約16×22×4(H×W×D単位cm)ショルダーストラップ長さ：112-124cm約3cmごとに5段階調節可取り外し可本体重量：約345g※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。■付属品　・保存袋・ショルダーストラップ・購入時のケアカードとタグ・画像9枚目おまけのキーホルダー【商品状態】正規品の通販で購入し、3回程使用しましたが、目立ったダメージはなく、まだまだ長くお使い頂けます(^^)【その他】⚠状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。⚠撮影は色味に注意して行なっていますがモニター環境によっては異なって見える可能性がございます。⚠中古品ですので、多少の傷やスレなどはございます。ご理解いただける方のみ購入お願い致します。☆ペット、喫煙者はおりません。☆即購入大歓迎です。
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