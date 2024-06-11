イーストボーイ　スクールバッグ　ピンク　美品

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商品詳細
1ヶ月程使用し、数年自宅で保管していました。使用や保存に伴うシワはあるものの、目立つ傷や汚れはなく、かなり綺麗な方だと思いますが、素人判断のためご理解いただける方のみご購入お願いします。2枚目の写真が商品ページの画像になります。6枚目の画像のように、平らにして発送します。購入日から1〜3日で発送致します。カラー···ブラウン
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