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Chloe クロエ　ローゲージニット　ストール
商品番号 O65193643765
商品名

Chloe クロエ　ローゲージニット　ストール
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロエのローゲージニットのストールです。ボリュームがあって可愛いです。新品未使用品です。カラー1枚目の写真の色が実物に近い色です。サイズ185cm×40cm＊素人採寸の為、誤差はご了承ください。素材アルパカ　60%ウール
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful782351.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless700359.html
http://narcologia.ru/goods/ordering633279.html

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