Chloe クロエ　ローゲージニット　ストール

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商品詳細
クロエのローゲージニットのストールです。ボリュームがあって可愛いです。新品未使用品です。カラー1枚目の写真の色が実物に近い色です。サイズ185cm×40cm＊素人採寸の為、誤差はご了承ください。素材アルパカ 60%ウール
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