THE SHINZONE THE DRESS PANTS

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ザシンゾーンのザドレスパンツです。・ほぼストレートの緩やかなテーパードシルエット・ノータック、ベルトループなし、プリーツあり・ドライタッチで年中着用可能な素材感■色black■素材ウール100%■サイズ32■実寸（素人採寸です。誤差はご容赦ください）ウエスト33（アジャスターで数cmの調整が可能です）わたり32股下69総丈100裾幅22■状態数回着用しましたが目立つダメージはありません。クリーニング済みです。auralee、YAECA、blurhms、ATON、CIOTA、TICCA、MADISONBLUE、StudioNicholsonなどお好きな方にもおすすめです。よろしくお願いいたします。