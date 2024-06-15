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THE SHINZONE THE DRESS PANTS
商品番号 V18215306931
商品名

THE SHINZONE THE DRESS PANTS
ブランド名 ザシンゾーン
特別価格 税込 4,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ザシンゾーンのザドレスパンツです。・ほぼストレートの緩やかなテーパードシルエット・ノータック、ベルトループなし、プリーツあり・ドライタッチで年中着用可能な素材感■色black■素材ウール100%■サイズ32■実寸（素人採寸です。誤差はご容赦ください）ウエスト33（アジャスターで数cmの調整が可能です）わたり32股下69総丈100裾幅22■状態数回着用しましたが目立つダメージはありません。クリーニング済みです。auralee、YAECA、blurhms、ATON、CIOTA、TICCA、MADISONBLUE、StudioNicholsonなどお好きな方にもおすすめです。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Sydney637949.html
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