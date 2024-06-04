トルマリン　ネックレス

トルマリンは多様な色があり変種に富む宝石は他に類がない。その中でブラック色の宝石としての使用は稀であります。ブラックダイヤのような光は品がありシルバーボールとのコラボが落ち着をかもし出しております。このたびはブレスレットとの組み合わせを考慮してブレスレットにはシルバーは使用しておりません石と石の間に水晶珠を使用してネックレスの華やかさを際立たせブレスレットはおとなしいデザインとしております。石ーブラックトルマリン+シルバー加工玉使用金具はシルバークローム加工重さは18.4gトルマリン珠は約5.7mmシルバー玉は4mmブレスレット重さは7.7gお値下げさせていただきました。



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