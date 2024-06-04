皇室御用達ブランド★濱野皮革工藝★ボニースキン★ホースヘア★ポーチ付ハンドバッグ

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商品詳細
★皇室御用達ブランド【濵野皮革工藝】のポニースキン、ホースヘアハンドバッグです。★秋から冬にピッタリの色合いで、ワンランク上のオシャレが楽しめます♪★ほぼ新品で外側内部とも大変綺麗な超美品です。★本体バッグと同素材のポーチが付属しています。★サイズ 横約33cm×高さ約23cm×マチ約5〜10cm 付属ポーチ 横約15cm×高さ約10cm★仕様 オープンポケット×1、ファスナー付ポケット×1そのほか色々、お気に入り出品中♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#まーちゃん54バッグ#まーちゃん54洋服#傳濱野#濱野皮革工藝#皇室御用達#ポニースキン#ホースヘア#黄金比ハンドバッグ#ハンドバッグ素材...その他レザー(ポニースキン)カラー...ブラウン種類...ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/pompous386023.html
http://narcologia.ru/goods/approximate334520.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical755801.html
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