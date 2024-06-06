雄勝硯 未使用 山崎勝作

雄勝硯おがつすずり通商産業省大臣指定伝統工芸品伝統工芸士山崎勝作硯約17.5cm‪✕‬12‪✕‬2.5cm墨約21cm未使用のはずですが、自宅保管品につきご理解いただける方にお願いします。国の伝統的工芸品に指定されているのは、100年以上の歴史がある雄勝硯と赤間硯です。しかし、雄勝石は2011年3月の東日本大震災で原産地の石巻市旧雄勝町地域が損害を受けてから、現在生産が停止しています。とのことですので、貴重なお品かと思います。書道・習字用品···硯書道・習字用品···硯、墨



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