新品★レスポートサック レオ・レオニ アラベスク 黒色 ショルダーバッグ セット

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新品未使用 送料無料 即購入可ギリギリ値段設定する為、値段交渉を断ります。ご了承くださいませm(__)m【型番】7520【サイズ】バッグ本体（約）縦22.0×横30.0×マチ13.0cm附属ポーチ（約）縦15.5×横19.5cm【仕様】メイン開閉部ファスナー、表面ファスナー付ポケット×2、裏面（内部）ファスナー付ポケット×1ショルダー長さ：調節可（約）62～123cm・簡易梱包での発送となります。発送の際は折りたたんで発送させて頂きますので、折りジワがつく場合があります。・生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なる場合があります。・色味は出来る限り実物に近くなるよう撮影に努めていますが、ディスプレイ環境や光の具合により若干の差異が出ることがあります。・寸法は手測りなので若干誤差がございますが、ご了承くださいませ。上記内容、及び未使用ですが自宅保管であることを予めご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★新品未使用★LeSportsacレスポートサックLeoLionniレオ・レオニアラベスク黒色ショルダーバッグポーチ7520セット送料無料カバンバッグトートバッグショルダーバッグボストンバッグハンドバッグショッピングバッグエコバッグレッスンバッグマザーズバッグママバッグマザーバッグ