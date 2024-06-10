BARCOS バルコス 牛革 トートバッグ\u0026ポシェット アーバンセット

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】バルコス未使用で極美品のコンディションです。牛革にシュリンク加工が施され、キズ・シワが目立ちません。ポシェット付きなので、大変お得なセットです。メインファスナーの両サイドがポケットになっておりA４サイズも対応しているので収納にとても便利です。肩にも掛けられるので、幅広い用途に使えます。【サイズ】高さ ２５㎝横上 ３７㎝底３０㎝ マチ幅１０㎝立ち上がり２０㎝重量 ６３０ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×１素材 牛革色 キャメル【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51854‐4722



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