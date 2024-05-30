⭐︎美品⭐︎ノーブランド　ハンドバッグ　トートバッグ　南京錠付き　レザー2way

■ブランド■ノーブランドハンドバッグにもショルダーバッグにもなる2WAY仕様になっております！シーンによって使い分けるのはいかがでしょうか？ノーブランドのハンドバッグです。エルメス・バーキンではありません。シルバー金具。■種類■ハンドバック(2WAY仕様)■カラー■ダークブラウン■サイズ■縦:約27cm横:約38.5cmマチ:約20cm■状態■AN:新品(未開封)S:未使用、未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)C:傷や汚れあり(使用上問題なし)D:状態が悪い※取り扱いのお品物はすべて【正規品】となります。状態は主観です。画像にてご確認ください。中古品にご理解のある方のみご購入ください。購入後24時間以内に取引連絡を頂ける方のみご購入ください。他にも多数商品を取り扱っていますので、お時間ございましたら、ぜひ覗いてみてください。



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