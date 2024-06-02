【美品】ヴィヴィアンウエストウッド マフラー ウール イタリア製 赤 ロゴ刺繍

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商品詳細
＊全品送料無料 【２４時間以内】＊フォロー割 ＊リピーター割 ＊まとめ割 ＊土日限定割 ※割引については、プロフィールに記載中 少しでも安く買えるChance☆●アピールポイント 著名人の間でも人気のブランドアパレル・アクセサリー・財布や香水など多岐に渡る商品は世界中の人々から熱い支持 地球と王冠をモチーフにした、 インパクトの強いブランドロゴ●ブランド名ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwood●sizeF幅 30.2cm長さ 155.5cm※採寸誤差は、ご了承下さい（;;）●素材ウール100%●カラー 赤※カメラの光具合による誤差はご了承下さい。●状態目立った使用感はなく、 シミ傷破れありません。 ●発送 即日、翌日発送のスピード発送致します。 厚みのあるお品は、圧縮させていただきます。 らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便 変更がある場合がございます。
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