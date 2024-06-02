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【美品】ヴィヴィアンウエストウッド マフラー ウール イタリア製 赤 ロゴ刺繍
商品番号 T99036776078
商品名

【美品】ヴィヴィアンウエストウッド マフラー ウール イタリア製 赤 ロゴ刺繍
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

＊全品送料無料　【２４時間以内】＊フォロー割　＊リピーター割　＊まとめ割　＊土日限定割　※割引については、プロフィールに記載中　少しでも安く買えるChance☆●アピールポイント　　著名人の間でも人気のブランドアパレル・アクセサリー・財布や香水など多岐に渡る商品は世界中の人々から熱い支持　地球と王冠をモチーフにした、　インパクトの強いブランドロゴ●ブランド名ヴィヴィアンウエストウッドVivienneWestwood●sizeF幅　30.2cm長さ　155.5cm※採寸誤差は、ご了承下さい（;;）●素材ウール100%●カラー　赤※カメラの光具合による誤差はご了承下さい。●状態目立った使用感はなく、　シミ傷破れありません。　●発送　即日、翌日発送のスピード発送致します。　厚みのあるお品は、圧縮させていただきます。　らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便　変更がある場合がございます。
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