KBF アーバンリサーチ 長袖 チェック ネル ワンピース シャツワンピース

商品をご覧いたいただきましてありがとうございます。☆他にも魅力的な商品をご用意いしております^^出品中の古着商品はこちら#sefira92古着☆フォロー割コメントに「フォロー割希望」と記載してください。①1000円~4999円 100円引き②5000円~9999円 200円引き③10000円以上 500円引き④999円以下のアイテムのお値引き交渉は御遠慮お願いします。ゆったりしたAラインシルエットに、膝下まですっぽりと隠れる安心感のある丈です。腰には左右にポケットがあるので羽織としても便利な１枚です。・ブランド/メーカー:KBF/アーバンリサーチ・表記サイズ:表記FREE（実寸をご確認ください）【サイズ】（平置き実寸）着丈:約110cm身幅:約44.5cm肩幅:約38.5cm袖丈:約52cm【品質】綿100%【状態】●商品は中古商品になります●毛玉がありますが目立つ汚れなどはなく、まだまだお使いいただけます。＊古着ですので、多少のシミ、シワ、毛羽立ち、毛玉、織りキズなどのご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございます。・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください



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