マキタ 40Vmaxリチウムイオンバッテリ 5.0Ah BL4050F

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商品詳細
タイプ···充電池バッテリー容量···6000mAh～8000mAh未満2個セット標準小売価格:39,200円電源···充電式自転車工具・メンテナンス···その他種類···バッテリータイプ···電動工具新品未使用マキタ40Vmaxリチウムイオンバッテリ5.0AhBL4050F#makita#マキタ#40Vmax#リチウム#バッテリー#BL#新品#未使用#箱付き#5.0Aタイプ···電動工具種類···バッテリー電源···充電式
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