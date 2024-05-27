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- 新品未開封・即日発送）YA-MAN フォトプラス シャイニー BeautyBox
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商品詳細
即日発送いたします！〇製品仕様■フォトプラスシャイニーBeautyBox(RFブースターパッド5枚入)サイズ：本体(コットンストッパー付)約W47×D44×H176(mm)質量：約210g消費電力：約4.5W(充電時)充電時間：約3時間*1付属品：RFブースターパッド毛穴ディープクレンズ5枚、充電用USBケーブル、コットンストッパー、充電台カラー・型番：シャンパンピンク・M18-YL11製造国：日本*1…電池残量や充電環境、ACアダプター（市販品）によって、充電時間は前後します。■RFブースターパッド毛穴ディープクレンズ全成分：水、プロパンジオール、グリセリン、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、グルコノバクター／ハチミツ発酵液、ムクロジエキス、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス、ヒアルロン酸Na、ラベンダー油、ティーツリー葉油、タチジャコウソウ花／葉油、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸Na、カプロイルプロリンNa、レブリン酸Na、アニス酸Na2023年8月購入新品・未開封
http://narcologia.ru/goods/reinforcement679299.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome429243.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild135552.html
新品未開封・1年保証付 ヤーマン フォトプラス シャイニー Beauty Box ...
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