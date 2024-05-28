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商品詳細
タイプ···光美容器部位···全身楽天の公式サイトで購入しました。購入してすぐ医療脱毛をしたため回数まだまだ残ってます。未使用のエクストラのカードリッジお付けしますが箱が破れてしまってます。動作確認済みサングラス、取り扱い説明書つき眉毛脱毛器付き返品交換不可きちんとアルコール消毒して発送致します。他サイトにも出品している為、急に削除するかもしれません。
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