PROFESSIONAL YAMAN WAVY mini for Salon

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商品詳細
タイプ···美顔器部位···顔YA−MANWAVYminiforsalonヤーマンウェイビーミニフォーサロン新品未使用品、未開封！フェイス・目もと・口もと・デコルテのケアがこれ一台で!3Dを超えた4Dドレナージュ 独自のトルネード形状ローラーが、お肌の縦・横・高さに対して立体的に刺激を与えることに加え、独自開発の「LIFTWAVEEMS」が、深部の筋肉も効果的に刺激します。フェイスモード・マイクロカレントモードに加え、サロン独自のモイスチャーパルスモードを搭載。デリケートな目もとのケアも可能。なめらかな心地よさで集中フェイスケアをかなえます。☆3つのモードを搭載☆・EMSモード→電気の力でお肌を刺激・マイクロカレントモード →微弱電流でお肌を整える・モイスチャーパルスモード →電気の力で化粧水などの浸透させお肌のみずみずしさup！【商品仕様】外形寸法:約W58×D40×H145(mm)重量:約70g定格電源:DC5V0.5A消費電力:約1W定価¥31,900円☆すり替え防止のため 購入後の返品はご遠慮ください。タイプ···美顔器部位···顔電源方式···充電式
http://narcologia.ru/goods/passionate209713.html
http://narcologia.ru/goods/navigate40430.html
http://narcologia.ru/goods/Addict63018.html
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