VOGTLAND ダウンサス BMW 5シリーズ ツーリング

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商品詳細
VOGTLAND製 「スポーツスプリング」■製品品番： 951083■適合車種 メーカー： BMW 車種： 5シリーズE60/E61 グレード： 520/525/530ツーリング 型式： - 年式： 2003年〜 備考： ※Rエアサス車用(Fスプリング)のみ■ダウン量： 30mm ※掲載ダウン量は標準車高シャシーからの参考値ととなっており。 ≪グレード・装備・経年数≫等、現車の状態により実際のダウン量は変動致します新品未使用です。購入しましたが、付ける時間がない為出品させて頂きました。
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