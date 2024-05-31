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VOGTLAND ダウンサス BMW 5シリーズ ツーリング
商品番号 H15148625010
商品名

VOGTLAND ダウンサス BMW 5シリーズ ツーリング
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VOGTLAND製　「スポーツスプリング」■製品品番：　951083■適合車種　メーカー：　BMW　車種：　　　5シリーズE60/E61　グレード：　520/525/530ツーリング　型式：　　　-　年式：　　　2003年〜　備考：　　　※Rエアサス車用(Fスプリング)のみ■ダウン量：　30mm　※掲載ダウン量は標準車高シャシーからの参考値ととなっており。　　≪グレード・装備・経年数≫等、現車の状態により実際のダウン量は変動致します新品未使用です。購入しましたが、付ける時間がない為出品させて頂きました。
http://narcologia.ru/goods/rebellion24478.html
http://narcologia.ru/goods/recommended103190.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant830282.html
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