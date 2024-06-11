インテグラ DC5 フロントサスペンション ビルシュタイン

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用品の種類...ショックアブソーバーインテグラDC5用のビルシュタイン製フロントサスペンションです。過去に中古で購入しましたが使用してないため仕様は不明です。エナペタルに問い合わせたところ、仕様変更及びオーバーホールは可能との事でした。写真の通り状態はあまり良くないと思いますので、オーバーホール前提でお考え下さい。着払いで発送致します。送料等は問い合わせ頂いても発送するまでわかりません。#インテグラ#DC5#ビルシュタイン#エナペタル