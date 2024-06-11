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日産 セレナ 20XS ハイブリッド
商品番号 N41604997949
商品名

日産 セレナ 20XS ハイブリッド
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 87,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー：日産車名：セレナグレード：20XSハイブリッド型式-DAA-HC26年式:平成24年8月走行距離:124000km排気量：2000cc色：シルバー(K23)車検一無しミッション-AT左PスライドドアHDDナビ/DVD/CDテレビ/バックカメラ純正HID+オートライトキーレスエントリースペアキー16インチアルミに夏タイヤ8人乗りです。⬛リサイクル込みの値段になります。⬛現車確認OK⬛2年車検付き可能です。車検代別途料金になります。⬛宮城県/山形県/福島県/岩手県まで陸送可能です。陸送代別途料金になります。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy979853.html
http://narcologia.ru/goods/composite477954.html

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