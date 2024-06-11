日産 セレナ 20XS ハイブリッド

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
メーカー：日産車名：セレナグレード：20XSハイブリッド型式-DAA-HC26年式:平成24年8月走行距離:124000km排気量：2000cc色：シルバー(K23)車検一無しミッション-AT左PスライドドアHDDナビ/DVD/CDテレビ/バックカメラ純正HID+オートライトキーレスエントリースペアキー16インチアルミに夏タイヤ8人乗りです。⬛リサイクル込みの値段になります。⬛現車確認OK⬛2年車検付き可能です。車検代別途料金になります。⬛宮城県/山形県/福島県/岩手県まで陸送可能です。陸送代別途料金になります。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recuperation514221.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy979853.html
http://narcologia.ru/goods/composite477954.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation514221.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy979853.html
http://narcologia.ru/goods/composite477954.html
日産 セレナ 2010年モデル 20X S-HYBRIDの価格・性能・装備 ...
セレナ ２０Ｘ Ｓ－ハイブリッド アドバンスドセーフティパッケージ ...
２０Ｘ Ｓ－ハイブリッド HC26 セレナ（日産）の価格・スペック情報 ...
日産 セレナ ２０Ｘ Ｓ－ハイブリッドの中古車｜グーネット中古車
セレナ 2.0 20X S-HYBRIDの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
セレナ 2.0 20X S-HYBRIDの中古車 | 中古車なら【カーセンサーnet】
日産 セレナ ２０Ｘ Ｓ－ハイブリッド 3.8万Km (三重県)[868]の中古車 ...
セレナ ２０Ｘ Ｓ－ハイブリッド（日産）[CVT（無段変速車）]の ...
日産 セレナ ２０Ｘ Ｓ－ハイブリッド アドバンスドセーフティ ...
日産,セレナ,20X S－ハイブリッド,2013年式（平成25年式）,スーパー ...
日産 セレナ ２０Ｘ Ｓ－ハイブリッドの中古車｜グーネット中古車
日産 セレナ 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ ｜SUV ...
日産セレナ２０Ｘ Ｓハイブリッドの買取相場・査定価格の実績データ ...