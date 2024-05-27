ハイエース 200系 玄武 ストロークストッパーPro

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商品詳細
適合車種：ハイエースTRH200系/KDH200系（2WD）※標準車高に対し、2.5インチ（-62.5ミリ）以上のローダウンを想定して設計されています。使用期間は半年ほど、使用距離は4000キロ程度になります。リアのストッパーは試走した程度で2、3キロ使用しただけです。中古品ですので汚れ、傷等あります。写真で判断して頂き、神経質な方はご遠慮下さい。写真2枚目のワッシャーが1つ無くなりました。別途ご用意お願い致します。
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